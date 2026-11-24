Karabük'te kış lastiği uygulaması devam ediyor:

Karabük genelinde emniyet ve jandarma birimleri, 15 Kasım tarihinde yürürlüğe giren zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında trafik denetimleri gerçekleştirdi. Uygulamada araçların kış lastiği kullanımına ilişkin kontroller yapıldı ve sürücülere kış şartlarında güvenli seyahat etmenin önemi anlatıldı.

Denetimlerin kapsamı ve uygulama biçimi:

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Trafik ekipleri ortak çalışma yürüttü. Ekipler il genelinde çeşitli noktalarda durdurulan araçlarda lastik durumu ve diğer trafik kurallarına uyum açısından incelemeler yaptı; tespit edilen eksiklikler hakkında sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Valiliğin açıklaması ve hedeflenen sonuç:

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, denetimlerin yalnızca ceza amaçlı olmadığını, aynı zamanda sürücülerin bilinçlendirilmesine yönelik olduğunu vurguladı.

Yetkililer, kış koşullarında lastik seçiminin ve düzenli bakımların trafikte güvenliği doğrudan etkilediğini belirterek sürücülerden zorunlu düzenlemelere uymalarını istedi. Denetimlerin önümüzdeki dönemde de aralıklarla devam edeceği bildirildi.

KARABÜK'TE EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.