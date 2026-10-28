Karabük'te köy altyapısına odaklanan KÖYDES tahsisat komisyonu toplantısı

toplantının amacı ve katılımcılar:

Köylerin altyapı ihtiyaçlarına yönelik planlamaların ele alınması için düzenlenen toplantı, Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen oturumda, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ile komisyonun üyesi kurum ve kuruluşların amirleri hazır bulundu. Toplantı, 2026 Yılı KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi) çerçevesinde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesine adandı.

gündemde hangi konular vardı:

Toplantıda, 2026 yılı kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar detaylı biçimde ele alındı. Görüşmelerde köylerin öncelikli altyapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi, yürütülen çalışmaların mevcut durumu ve kaynakların etkin kullanımı öncelikli maddeler arasında yer aldı. Ayrıca yatırım önceliklerinin belirlenmesi ve kırsal bölgelerdeki hizmetlerin halka en iyi biçimde ulaştırılmasına yönelik yöntemler tartışıldı.

vali çağatay'ın vurgusu ve toplantı sonucu:

Vali Oktay Çağatay, KÖYDES kapsamındaki yatırımların köy altyapısını güçlendirme ve vatandaşların yaşam kalitesini artırma açısından önem taşıdığını belirtti. Çağatay, çalışmaların ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda titizlikle yürütülmesinin gerekliliğini vurguladı. Toplantı, katılımcıların değerlendirme ve görüş alışverişinin ardından, köy altyapısı hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik karar ve önerilerin not edilmesiyle sona erdi.

2026 YILI KÖYLERİN ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ PROJESİ (KÖYDES) ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KÖYLERİN ALTYAPI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK PLANLAMALARIN ELE ALINMASI AMACIYLA KÖYDES İL TAHSİSAT KOMİSYONU TOPLANTISI, KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.