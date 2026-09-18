Karabük'te modernize edilen şehirlerarası otogar vatandaşın hizmetine açıldı

Yenileme çalışmaları tamamlandı:

Karabük Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenen şehirlerarası otobüs terminali düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende belediye yetkilileri ve konuklar terminali inceleyerek firma çalışanlarıyla sohbet etti.

Teknik ve mekânsal düzenlemeler:

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 1999 yılında hizmete giren terminal binasının zaman içinde bakımsız kaldığını belirterek mevcut yapılara sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Çetinkaya, yenileme sonrası terminalin "2026 yılında baktığımızda burası depreme dayanıklı, zemini sağlam bir bina" olduğunu söyleyerek projenin güvenlik ve dayanıklılık hedefini öne çıkardı. Yenileme kapsamında 3 bin 213 metrekare kapalı alan ile 606 metrekare teras alanında düzenlemeler yapıldı; binanın dış cephesi, taşıyıcı kolonları, ısıtma ve soğutma sistemleri ile altyapısı elden geçirildi.

Hizmet alanları ve kullanıcıya sunulan imkanlar:

Terminalde şehirlerarası ve şehir içi olmak üzere toplam 13 bilet satış ofisi yenilendi. Vatandaşların kullanımına sunulan alanlar arasında hediyelik eşya bölümü, berber, kadın ve erkek mescitleri, bebek bakım odaları, hijyenik lavabolar ile emanet ve kayıp eşya bölümleri bulunuyor. Ayrıca yaklaşık bin metrekare alana ve 55 araç kapasitesine sahip kapalı otopark ile polis ve zabıta merkezleri de yenilendi. Terminal içinde belediye tarafından işletilecek lokanta hizmete girdi; yetkililer buranın vatandaşlara ve terminal esnafına uygun fiyatlı hizmet sunacağını belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç konuşmasında kentin turizm potansiyeline dikkat çekti ve kente yılda yaklaşık 1 milyon turist geldiğini, bunların yaklaşık 600 bininin şehirlerarası otobüs terminalini kullandığını söyledi. Keskinkılıç, Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören yaklaşık 35 bin öğrencinin de terminali aktif kullandığını vurguladı.

Milletvekili Cem Şahin ise çalışmanın Karabük Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirildiğini belirtti ve terminalin kentin vitrini konumunda olduğunu ifade etti; terminalin asker, polis, memur, turist, iş insanları ve öğrenciler tarafından kullanıldığını söyleyerek modernizasyonun gerekliliğine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol tarafından kurdele kesildi; yetkililer terminali gezerek yeni düzenlemeleri yerinde inceledi ve esnafla görüşmeler gerçekleştirdi.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, AÇILIŞTA KONUŞMA YAPTI.