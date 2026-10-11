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Karabük'te net skor: Karabük Gençlikspor Gebze'yi 3-0 yendi

Karabük Gençlikspor, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda Gebze Gençlikspor'u 25-10, 25-17 ve 25-21'le 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Karabük'te net skor: Karabük Gençlikspor Gebze'yi 3-0 yendi

maç özeti:

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Karabük Gençlikspor, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Gebze Gençlikspor'u setleri 25-10, 25-17 ve 25-21 alarak 3-0 mağlup etti.

set analizi:

Karabük Gençlikspor ilk sette rakibine büyük üstünlük kurarak maça hızlı başladı ve 25-10 gibi net bir skorla ilk seti aldı. İkinci sette tempo biraz dengeye girdi ancak ev sahibi kontrolü elinde tutarak 25-17 ile farkı korudu. Üçüncü sette Gebze Gençlikspor daha dirençli bir görüntü sunsa da Karabük, kritik sayılarda üstünlük sağlayıp 25-21 ile maçı noktaladı.

sıradaki maç:

Karabük Gençlikspor, lig takviminde bir sonraki sınavını 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Büyük Kartepespor karşısında verecek.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 2. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN KARABÜK GENÇLİKSPOR, EVİNDE...

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 2. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN KARABÜK GENÇLİKSPOR, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI GEBZE GENÇLİK SPOR’U 3-0 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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