Karabük'te öğrencilerin kaldığı dairede alevler kısa sürede söndürüldü, iki öğrenci hastaneye kaldırıldı

Karabük'te apartman dairesinde yangın:

Karabük'te, yabancı öğrencilerin kaldığı 4 katlı bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine durum, çevredekilerin ihbarı ile yetkililere bildirildi.

olay yeri ve müdahale:

Yangın, 100. Yıl Mahallesi üzerindeki 1010 Nolu Cadde adresindeki dairede meydana geldi. İhbarın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı ve olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

yaralıların durumu:

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 yabancı öğrenci, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada daha fazla detay verilmedi.

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor; olayla ilgili inceleme sürüyor.

KARABÜK'TE, YABANCI ÖĞRENCİLERİN KALDIĞI APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 2 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI.