Karabük'te öğretmen ve öğrencilerden 250 fidanlık ErasmusDays hatırası

Karabük'te öğretmen ve öğrenciler 250 fidan dikti

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul ve Mesleki Eğitim Akreditasyonu çerçevesinde yürütülen hareketlilik faaliyetleri kapsamında bir ErasmusDays etkinliği düzenledi. Etkinlikte, orman yangınından etkilenen alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Programa katılanlar:

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adan Cansız, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte toplam 192 öğretmen ve öğrenci hareketlilik faaliyetlerine katılan temsilciler olarak yer aldı.

Ağaçlandırma ve anma uygulaması:

Etkinlikte orman yangınından etkilenen alana 250 fidan dikilerek ağaçlandırma gerçekleştirildi. Dikilen fidanlara, her öğrenci ve öğretmen adına düzenlenmiş ağaç dikim kartları takıldı ve alana ErasmusDays Hatıra ormanı tabelası yerleştirildi.

Gerçekleştirilen çalışma, katılımcılar tarafından hem ağaçlandırma hem de hatıra oluşturma amacıyla yürütüldü.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL VE MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU ÇERÇEVESİNDE HAREKETLİLİK FAALİYETLERİNE KATILAN 192 ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ İLE ERASMUSDAYS ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.