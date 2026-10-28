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Karabük’te okul güvenliğinde iş birliği vurgusu

Vali Oktay Çağatay başkanlığında 100. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda okul ve dijital güvenlik, risk tespiti ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Karabük’te okul güvenliğinde iş birliği vurgusu

Karabük’te okul güvenliği bilgilendirme toplantısı yapıldı

Karabük’te, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında Okul Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında 100. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Etkinliğe; Vali Çağatay’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, ilgili kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personeli ile okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

Ele alınan başlıklar:

Toplantıda, kurum temsilcilerinin sunumlarında; okul ve çevre güvenliği, öğrencilerin fiziksel ve psikososyal yönden korunması, akran nezaketsizliği ve bağımlılıkla mücadele, dijital güvenlik, risklerin erken tespiti ile kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Ayrıca protokol çerçevesinde kurumların görev ve sorumlulukları ile alınan ve alınması planlanan tedbirlere ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı.

Vali Çağatay’ın değerlendirmeleri:

Toplantı sonunda konuşan Vali Çağatay, okul güvenliğinin değişen ve çeşitlenen risklerle birlikte daha geniş bir boyut kazandığını vurguladı. Güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasında fiziki tedbirlerin yanı sıra aile, okul yönetimi, öğretmenler ve güvenlik birimleri arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Çağatay, dijital ortamların çocuklar üzerindeki etkilerine özel bir vurgu yaparak, "Panik olmadan, paranoyaya kapılmadan tedbirli olmamız gereken bir çağdayız" dedi. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını belirten Vali Çağatay, ailelerle güçlü iletişim kurulmasının ve muhtemel risklerin erken tespit edilmesinin önemine değindi.

"Bu çocuklar bizim çocuklarımız" sözleriyle tüm kurumların ortak sorumluluğuna işaret eden Vali Çağatay, çocukların güvenli ve huzurlu ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini ve toplantıya katkı sağlayanlara teşekkür ettiklerini belirtti.

KARABÜK&#039;TE, &quot;ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜREÇLERİNİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMET VE...

KARABÜK'TE, "ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜREÇLERİNİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMET VE TEDBİRLERİN ARTIRILMASINA YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ" ÇERÇEVESİNDE OKUL GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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