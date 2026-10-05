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Karabük'te sokak ortasında bıçağını boğazına dayayan kişi polis müdahalesiyle durduruldu

Karabük'te elindeki bıçağı boğazına dayayan kişi, trafik polisi müdahalesiyle etkisiz hale getirildi; olay kameraya yansıdı, şahıs polis merkezine götürüldü.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:47

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karabük'te sokak ortasında bıçağını boğazına dayayan kişi polis müdahalesiyle durduruldu

Olayın gelişimi:

Karabük kent merkezinde bir kişi henüz belirlenemeyen nedenle elindeki bıçak ile kendine zarar verme girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Müdahale anı:

Olay yerine yakın bulunan ekipler şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Görevdeki trafik polisi, şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanarak müdahale etti; bıçağın bulunduğu eli tutup kişinin kendisine zarar vermesini engelledi. Diğer polislerin desteğiyle şahıs kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Soruşturma ve sonrası:

O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şahıs polis merkezine götürüldü ve yetkililer tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü; şahsın neden böyle bir girişimde bulunduğu henüz öğrenilemedi.

KARABÜK&#039;TE ELİNDEKİ BIÇAĞI BOĞAZINA DAYAYAN ŞAHIS, TRAFİK POLİSİNİN MÜDAHALESİYLE ETKİSİZ HALE...

KARABÜK'TE ELİNDEKİ BIÇAĞI BOĞAZINA DAYAYAN ŞAHIS, TRAFİK POLİSİNİN MÜDAHALESİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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