Karabük'te son anda önlenen kaza: araç yaya grubunun arasından geçti

Kaza anları güvenlik kamerasında

Kazanın adresi Karabük Kıbrıs Şehitleri Caddesi oldu. İddiaya göre yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil önce bir kadına çarptı, ardından refüjü aşarak karşı şeride geçti. Olayda sürücü yaralanırken, çevredekiler ve güvenlik kamerası görüntüleri dikkati çekti.

Olayın gelişimi

Kazada öğrenilen bilgilere göre araç Yılmaz S. (82) yönetimindeydi. Sürücünün kullandığı aracın plakası 81 ADM 143 olarak kayıtlara geçti. Aracın yokuş aşağı kontrolünün kaybedilmesiyle ilk temas bir yaya ile oldu; çarpmanın ardından otomobil refüjü aşarak karşı istikamete geçti.

Görüntülerde, yolda karşılıklı yürüyen iki yayanın arasından geçen otomobilin ilerlediği ve bu sırada bir kadına çarptığı net şekilde görülüyor. Kamera kayıtları, çarpılan kadının kısa bir süre sonra yoluna devam eder gibi görünmesini de yansıtıyor.

Yaralıya yapılan müdahale

Kaza sonrası ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve yaralı sürücü daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı; polis ekipleri olay yerinde ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendiriyor. Kazanın oluş şekli ve olası nedenleri yetkili birimler tarafından ayrıntılı şekilde araştırılıyor.

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