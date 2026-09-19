Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Karabük'te son anda önlenen kaza: araç yaya grubunun arasından geçti

Karabük’te Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kontrolden çıkan 81 ADM 143 plakalı otomobil, bir kadına çarpıp refüjü aşarak karşı şeride geçti; anlar kamerada.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Karabük'te son anda önlenen kaza: araç yaya grubunun arasından geçti

Kaza anları güvenlik kamerasında

Kazanın adresi Karabük Kıbrıs Şehitleri Caddesi oldu. İddiaya göre yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil önce bir kadına çarptı, ardından refüjü aşarak karşı şeride geçti. Olayda sürücü yaralanırken, çevredekiler ve güvenlik kamerası görüntüleri dikkati çekti.

Olayın gelişimi

Kazada öğrenilen bilgilere göre araç Yılmaz S. (82) yönetimindeydi. Sürücünün kullandığı aracın plakası 81 ADM 143 olarak kayıtlara geçti. Aracın yokuş aşağı kontrolünün kaybedilmesiyle ilk temas bir yaya ile oldu; çarpmanın ardından otomobil refüjü aşarak karşı istikamete geçti.

Görüntülerde, yolda karşılıklı yürüyen iki yayanın arasından geçen otomobilin ilerlediği ve bu sırada bir kadına çarptığı net şekilde görülüyor. Kamera kayıtları, çarpılan kadının kısa bir süre sonra yoluna devam eder gibi görünmesini de yansıtıyor.

Yaralıya yapılan müdahale

Kaza sonrası ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve yaralı sürücü daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı; polis ekipleri olay yerinde ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendiriyor. Kazanın oluş şekli ve olası nedenleri yetkili birimler tarafından ayrıntılı şekilde araştırılıyor.

Karabük’te yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Karabük’te yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı
images

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef ol...
images

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı
images

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı