Karabük'te tekstil servisi beton direğe çarptı, üçü ağır altı yaralı

Karabük'te servis minibüsü elektrik direğine çarptı

Karabük'ün Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde 200 Evler istikametinden kent merkezine seyir halindeyken, tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü yoldan çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Selçuk Önüt (37) ile araçta bulunan işçiler Serpil Çörekçioğlu (44), Sevgi Öztürk (50), Ayşe Çalışkan (44), Zeliha Açıkgöz (36) ve Perihan Güneş yaralandı. Araç plakası 78 S 0066 olarak kaydedildi.

kaza ve yaralananların durumu:

Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kazada toplam altı kişi yaralandı; sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre yaralılardan üç kadın işçinin sağlık durumu ciddi olarak değerlendiriliyor. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildiler.

müdahale, inceleme ve alınan önlemler:

Kazanın ardından sağlık, polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme çalışmaları tamamlandıktan sonra hasar gören servis minibüsü çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve nedenin belirlenmesi için incelemenin devam ettiğini bildirdi.

KARABÜK’TE TEKSTİL İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜNÜN BETON ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, SÜRÜCÜ İLE 5 KADIN İŞÇİ OLMAK ÜZERE 6 KİŞİ YARALANDI. YARALILARDAN 3’ÜNÜN SAĞLIK DURUMUNUN CİDDİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.