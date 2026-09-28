Dolar 48,9846 +0,14%
Euro 55,7085 -0,06%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.533,43 -4,00%
EUR/USD 1,1373 -0,18%
Brent Petrol 98,56 +1,15%
--°

Karabük'te tekstil servisi beton direğe çarptı, üçü ağır altı yaralı

Karabük Ergenekon Mahallesi'nde tekstil işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı; 6 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 23:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Karabük'te tekstil servisi beton direğe çarptı, üçü ağır altı yaralı

Karabük'te servis minibüsü elektrik direğine çarptı

Karabük'ün Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde 200 Evler istikametinden kent merkezine seyir halindeyken, tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü yoldan çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Selçuk Önüt (37) ile araçta bulunan işçiler Serpil Çörekçioğlu (44), Sevgi Öztürk (50), Ayşe Çalışkan (44), Zeliha Açıkgöz (36) ve Perihan Güneş yaralandı. Araç plakası 78 S 0066 olarak kaydedildi.

kaza ve yaralananların durumu:

Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kazada toplam altı kişi yaralandı; sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre yaralılardan üç kadın işçinin sağlık durumu ciddi olarak değerlendiriliyor. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildiler.

müdahale, inceleme ve alınan önlemler:

Kazanın ardından sağlık, polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme çalışmaları tamamlandıktan sonra hasar gören servis minibüsü çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve nedenin belirlenmesi için incelemenin devam ettiğini bildirdi.

KARABÜK’TE TEKSTİL İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜNÜN BETON ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU...

KARABÜK’TE TEKSTİL İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜNÜN BETON ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, SÜRÜCÜ İLE 5 KADIN İŞÇİ OLMAK ÜZERE 6 KİŞİ YARALANDI. YARALILARDAN 3’ÜNÜN SAĞLIK DURUMUNUN CİDDİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şanlıurfa'da eş zamanlı baskın: 57 silah ve kaçak ürünle 16 gözaltı
images

Siloya düşen madenci kalbi yeniden çalıştırıldı, tedavi yoğun bakımda sürüyor
images

Kdz. Ereğli zabıta müdürü tutuklandı: cinsel taciz iddiasıyla soruşturma sürüyor
images

Edirne'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki aracı ve konteynerleri sürükl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mancini genç kadroyla 4-1'lik galibiyeti ve performansı değerlendirdi

Şanlıurfa'da eş zamanlı baskın: 57 silah ve kaçak ürünle 16 gözaltı

Siloya düşen madenci kalbi yeniden çalıştırıldı, tedavi yoğun bakımda sürüyor

Sekapark'taki köpükte tehlike tespit edilmedi, kaynak araştırılıyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi