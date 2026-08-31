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Karabük'te temizlik seferberliği: mahalle mahalle hijyen çalışması

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde periyodik çöp toplama, sokak yıkama ve konteyner dezenfeksiyonunu sürdürüyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Karabük'te temizlik seferberliği: mahalle mahalle hijyen çalışması

çalışmanın kapsamı:

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenli olarak çöp toplama, sokak yıkama ve konteyner dezenfeksiyonu çalışmaları yürütüyor. Mahallelerde evsel atıklar periyodik olarak toplanırken, ana arter ve caddelerde tazyikli su ile yıkama gerçekleştiriliyor. Çöp konteynerleri ve toplama alanları çevre sağlığını korumak amacıyla dezenfekte edilerek temizleniyor.

saha organizasyonu ve yöntemler:

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallelerde çöp toplama ve süpürme faaliyetlerini belirlenen periyotlarda aksatmadan sürdürüyor. Ana arterlerde uygulanan tazyikli su ile yıkama ve konteyner dezenfeksiyonu, kötü koku ve haşere riskinin azaltılmasına katkı sağlıyor ve kamusal alanların hijyeninin sürekliliğini hedefliyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Başkan Özkan Çetinkaya, yürütülen çalışmaları şu sözlerle değerlendirdi: "Bu şehir bizim evimiz, yuvamız. Evimizi nasıl temiz ve düzenli tutuyorsak, Karabük’ümüzün sokaklarını da aynı özenle temiz tutmak zorundayız. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, şehrimizin her mahallesinde çöp toplama, süpürme ve yıkama faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyor. Hemşehrilerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için sahadayız. Karabük’ümüz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz".

KARABÜK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDEKİ MAHALLELERDE ÇÖP TOPLAMA...

KARABÜK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDEKİ MAHALLELERDE ÇÖP TOPLAMA, SOKAK YIKAMA VE KONTEYNER TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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