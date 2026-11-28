Karabük’te millî teknoloji vurgusu

Millî Yetkinlik Hamlesi çatısı altında, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ve Milli Eğitim Bakanlığı ile TUSAŞ iş birliğinde düzenlenen "Geleceğin Mühendisleri ve Teknisyenleri Zirvesi" Karabük'te gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı; millî yetkinlik tanıtım filminin gösterimi ve protokol konuşmalarıyla sürdü.

Yerel eğitimle ulusal vizyonun buluşması:

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Müdürü Fuat Kılıçarslan, TUSAŞ temsilcileri, müdürlük yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Akbaş, Cumhuriyet’in sanayi hamlesinde öncü bir kent olan Karabük’ün yetiştirdiği nitelikli insan gücüyle Millî Teknoloji Hamlesine katkı sunduğunu belirtti. Bu buluşmanın gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve kariyer planlarını şekillendirmelerine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Mesleki eğitimin önemi ve öğrenciler için mesaj:

Akbaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda millî ve manevi değerlere bağlı, bilimsel düşünen ve üreten bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Mesleki ve teknik eğitimin ülkenin üretim gücü ve teknolojik bağımsızlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Öğrencilere seslenirken, "Hedefiniz yalnızca teknolojiyi kullanan değil; teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve insanlığın yararına sunan bireyler olmak olsun" dedi.

Akbaş, programın hazırlık ve yürütülmesinde emeği geçen bakanlık temsilcilerine, TUSAŞ yetkililerine ve organizasyonda görev alan şube müdürlerine teşekkür etti.

TUSAŞ temsilcileri deneyimlerini paylaştı

Protokol konuşmalarının ardından Ogan Han tarafından "TUSAŞ’ta Kariyer ve Yaşam" başlıklı sunum yapıldı. Sunumda kurumun çalışma alanları, kariyer imkânları ve mesleki fırsatlar öğrencilere aktarıldı.

İlham ve mesleki söyleşilerde Ersan Kayalı kariyer yolculuğunu ve deneyimlerini paylaştı. "Mühendis Söyleşisi"nde Zeynep Tekinalp Gören mühendislik pratiğine dair bilgi verirken, "Teknisyen Söyleşisi"nde Nurullah Enes Demirel teknisyenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlilikler, çalışma hayatı ve kariyer fırsatlarını anlattı.

Programa katılan öğrenciler, savunma sanayisi ile havacılık ve uzay teknolojileri alanlarındaki kariyer fırsatlarını yakından tanıma ve merak ettikleri sorulara yanıt bulma imkânı elde etti. Söyleşilerin ardından zirve sona erdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN HİMAYELERİNDE BAŞLATILAN MİLLÎ YETKİNLİK HAMLESİ ÇERÇEVSİNDE , SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. (TUSAŞ) İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN "GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ VE TEKNİSYENLERİ ZİRVESİ" KARABÜK'TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.