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Karabük'te üniversiteli gençlerin barınma ihtiyacı yüzde yüz karşılandı

Vali Oktay Çağatay, 2026-2027 akademik yılı öncesinde Karabük ve Safranbolu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran tüm öğrencilerin yerleştirildiğini bildirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Karabük'te üniversiteli gençlerin barınma ihtiyacı yüzde yüz karşılandı

Karabük'te yurt kayıtları yerinde denetlendi

Karabük Valisi Oktay Çağatay, 2026-2027 akademik yılı öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında yürütülen kayıt ve kabul işlemlerini yerinde inceledi. İncelemeler kapsamında Soğuksu Kız Öğrenci Yurdu, Bahattin Gazi Erkek Öğrenci Yurdu ve yapımı devam eden Asiye Hatun Yurdu şantiyesi ziyaret edildi.

yurtlerde inceleme:

Vali Çağatay'a ziyaretleri sırasında AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile ilgili birim ve yurt müdürleri eşlik etti. Yapılan kontrollerde kayıt süreçlerinin düzenli ilerlediği, fiziki ve teknik hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

yerleştirme ve hazırlıklar:

Vali Çağatay, Karabük ve Safranbolu'da yurt başvurusunda bulunan tüm öğrencilerin eksiksiz olarak yerleştirildiğini vurguladı. Açıklamasında, il genelinde tüm tedbirlerin alındığını belirterek başvuru yapan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin yüzde yüz oranında tamamlandığını kaydetti.

Çağatay, öğrencilerin hem kamu yurtlarında hem de özel barınma alanlarında fiziki, sosyal ve teknik hazırlıklar tamamlandığı için barınma ve güvenlik endişesi taşımadan eğitimlerine odaklanabileceklerini ifade etti.

Vali ayrıca ailelere seslenerek, "Kıymetli velilerimize de seslenmek istiyorum; gençlerimiz devletimizin şefkatli çatısı altında, bizlerin himayesindedir" dedi. Asiye Hatun Yurdu şantiyesindeki inceleme ise tamamlanma sürecinin takip edildiğini gösterdi.

Karabük Üniversitesi'ni tercih eden gençlerin yerleştirme ve barınma süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunların önüne geçilmesi için yetkililerin koordineli çalıştığı bildirildi.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, 2026-2027 AKADEMİK YILI ÖNCESİNDE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI...

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, 2026-2027 AKADEMİK YILI ÖNCESİNDE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI ÖĞRENCİ YURTLARINDA YÜRÜTÜLEN KAYIT KABUL SÜREÇLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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