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Karabük'te yeni eğitim dönemine güvenlikle başlangıç

Karabük'te yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte emniyet ve jandarma, okul çevreleri ve servis araçlarında geniş güvenlik önlemleri aldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Karabük'te yeni eğitim dönemine güvenlikle başlangıç

Karabük'te eğitim yılı başında yoğun güvenlik tedbirleri

Karabük'te yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte emniyet ve jandarma ekipleri, okulların çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak ve eğitim ortamlarının huzurunu korumak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Denetimlerin kapsamı:

Yetkililer, okul çevrelerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını ve okul servis araçlarına yönelik denetimlerin gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada sahadaki ekiplerin görev başında olduğu ve güvenlik uygulamalarının düzenli şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Valiliğin açıklaması ve beklentiler:

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılında çocukların güvenliği ve huzurunun ön plana alındığı, sahadaki çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca tüm öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına sağlıklı, güvenli ve başarılı bir yıl dilendi.

Yetkililer, ailelerin ve okul çevresinin iş birliğinin önemine vurgu yaparak, şüpheli durumların bildirilmesinin ve denetimlerle eş zamanlı iş birliğinin güvenliği artıracağını hatırlattı.

KARABÜK&#039;TE, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN GENİŞ...

KARABÜK'TE, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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