Karabük'te yerli mirasla sosyal inovasyon merkezi için hazırlıklar derinleşiyor

Karabük Üniversitesi'nde KASİM sürecinde kritik aşama

Karabük Üniversitesinde kurulması planlanan Sosyal İnovasyon Merkezi (KASİM) için yürütülen hazırlıklar son aşamaya yaklaştı. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında yapılan toplantıda merkezin hedefleri, faaliyet alanları ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası değerlendirildi.

merkezin hedefleri:

Toplantıda, KASİM aracılığıyla toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler geliştirilmesi, sosyal girişimciliğin teşvik edilmesi ve kamu, özel sektör ile sivil toplum kuruluşları arasında ortak proje ve iş birliklerinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Ayrıca merkezin Ahilik ve Enderun gibi medeniyet mirasından ilham alarak, yerli ve milli değerler doğrultusunda proje üretmeyi amaçladığı vurgulandı.

Katılımcılar, merkezin öğrenciler için fikir geliştirme ve proje üretme imkanı sağlayacak bir ortam sunmasının yanı sıra üniversite-toplum iş birliğini pekiştirecek bir platform olmasını hedeflediklerini belirtti. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yenilikçi çalışmaların desteklenmesi de öncelikler arasında yer aldı.

altyapı, kurumsal kimlik ve iş birlikleri:

Toplantıda KASİM'in kurumsal kimlik ve logo tasarımı başta olmak üzere temel altyapı çalışmalarında kaydedilen ilerleme paylaşıldı. Rektör Kırışık, merkezin kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle güçlü bağlantılar kurarak stratejik bir yapı haline gelmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Bu çerçevede Sosyalfest ve KAPGEM sonrası gelişen sosyal inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik adımların KASİM ile somutlaştırılacağı belirtildi. Merkezin öğrenciler, akademik birimler ve bölge paydaşları arasında köprü kurarak sürdürülebilir projeler üreteceği aktarıldı.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Büyükyılmaz, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Polat, Dr. Öğr. Üyesi Abdül Samet Çelikçi, Dr. Öğr. Üyesi Tarık Çelik ve Şube Müdürü Nilüfer Zengin katıldı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) KURULMASI PLANLANAN SOSYAL İNOVASYON MERKEZİ’NİN (KASİM) KURULUŞ SÜRECİNDE GELİNEN SON AŞAMA İLE MERKEZİN HEDEF VE FAALİYET ALANLARI DEĞERLENDİRİLDİ.