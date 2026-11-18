Safranbolu'da yeni bir istiridye mantarı tesisi üretime başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Bostanbükü köyünde kurulan istiridye mantarı üretim tesisi, yaklaşık 3-4 yıllık AR-GE sürecinin ardından faaliyete geçti. İlk etapta 5 odadan oluşan ve 75 ton kapasiteye sahip tesis, bölgesel arzı güçlendirmeyi amaçlıyor.

yatırımın aşamaları ve hedefler:

Tesisin genel müdürü Samet Arslan, firmanın yurt dışındaki tarım ve hayvancılık deneyimini memleketlerine taşımak istediklerini belirtti. Yatırım üç etap halinde planlandı; etaplar tamamlandığında aylık 400 ton üretim ve yaklaşık 50 kişiye kadar istihdam hedefleniyor. İlk etapla bölgenin ve pazarın ihtiyaçlarını görmek amaçlanıyor.

İlk açılışta sağlanan istihdam 10 kişi düzeyinde olup, kademeli artışla hedeflenen istihdam aralığı 30-50 kişi arasında. Arslan, ihracata yönelik hazırlıkların ilerleyen aşamalarda devreye girebileceğini, önceliklerinin ise Karabük ve çevresinde istihdam oluşturmak ve tarımsal üretimi artırmak olduğunu vurguladı.

üretim süreci ve teknoloji:

Tesis, üretim sürecinin büyük bölümünü kendi kontrolünde yürütüyor. Kullanılan kompostlar kendi imkanları ve geliştirdikleri reçeteyle hazırlanıyor; dışarıdan kompost temin edilmediği, katkı maddesi ve kimyasal kullanılmadığı açıklandı. Bu yaklaşım, üretim kalitesi ve sürdürülebilirlik açısından ön plana çıkıyor.

Üretimde 10 kilogramlık torbalar kullanılıyor; her torbadan ortalama 3-3,5 kilogram ürün elde edilmesi hedefleniyor, bu da yaklaşık %30-35 verime denk geliyor. Üretim süreçleri tam otomasyonla desteklenmiş; nem, oksijen ve karbondioksit seviyeleri üretimin ilk gününden 60’ıncı güne kadar cihazlarla takip ediliyor.

Mantar gelişimi için gereken iklim koşulları otomasyon sistemiyle sağlanıyor ve hasatlar yaklaşık 15 günlük aralıklarla gerçekleştiriliyor. Arslan, 60’ıncı güne kadar ikinci ve üçüncü hasatların da yapılabildiğini belirtti.

bölgeye katkılar:

Proje, Karabük'te istiridye mantarı üretiminin sınırlı olduğu tespitinden hareketle şekillendi. Modern tesisin devreye girmesiyle hem yerel arzda artış hem de tarımsal istihdama katkı bekleniyor. Yatırımın sonraki etaplarının uygulanmasıyla bölgede ekonomik etkinin genişlemesi hedefleniyor.

Samet Arslan'ın aktardığına göre, yatırım kademeli ilerleyecek ve üretimin artmasıyla hem iç pazara yönelik arz güçlenecek hem de ilerleyen dönemde ihracat imkanları değerlendirilebilecek.

İstiridye mantarında aylık 400 ton üretimi hedefliyorlar