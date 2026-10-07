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Karabük'te yol çalışmasını fark etmeyen sürücü araçla şarampole yuvarlandı

Karabük'te yol çalışmasını fark etmeyen bir otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metrelik şarampole devrildi; araçta hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 20:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karabük'te yol çalışmasını fark etmeyen sürücü araçla şarampole yuvarlandı

Karabük'te yol çalışmasını fark etmeyen araç şarampole devrildi

Karabük'te bir otomobil, yol çalışmasının yapıldığı bölümü fark edemeyince kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza, 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde'de meydana geldi.

kaza yeri ve araç:

Edinilen bilgiye göre, 78 AAH 175 plakalı otomobilin sürücüsü yol çalışmasının bulunduğu kısmı fark edemeyerek hakimiyeti kaybetti. Araç, yol kenarındaki yaklaşık 4 metrelik şarampole devrildi.

soruşturma ve hasar:

Kazada otomobilde hasar meydana geldi. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kazaya ilişkin kayıtlar tutuldu.

Yol çalışmasını fark edemeyip 4 metrelik şarampole devrildi

Yol çalışmasını fark edemeyip 4 metrelik şarampole devrildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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