Karabük'te yol çalışmasını fark etmeyen sürücü araçla şarampole yuvarlandı

Karabük'te yol çalışmasını fark etmeyen araç şarampole devrildi

Karabük'te bir otomobil, yol çalışmasının yapıldığı bölümü fark edemeyince kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza, 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde'de meydana geldi.

kaza yeri ve araç:

Edinilen bilgiye göre, 78 AAH 175 plakalı otomobilin sürücüsü yol çalışmasının bulunduğu kısmı fark edemeyerek hakimiyeti kaybetti. Araç, yol kenarındaki yaklaşık 4 metrelik şarampole devrildi.

soruşturma ve hasar:

Kazada otomobilde hasar meydana geldi. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kazaya ilişkin kayıtlar tutuldu.

Yol çalışmasını fark edemeyip 4 metrelik şarampole devrildi