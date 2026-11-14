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Karabük'ten Filistin'e ses: 'bir direniş öyküsü: SUMUD' konferansı Gazze'deki krize dikkat çekti

Karabük'te düzenlenen 'Bir Direniş Öyküsü: SUMUD' konferansında konuşmacılar Gazze'deki insani krize dikkat çekip Filistin'e destek çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük'ten Filistin'e ses: 'bir direniş öyküsü: SUMUD' konferansı Gazze'deki krize dikkat çekti

Karabük Belediyesi ev sahipliğinde 'Bir Direniş Öyküsü: SUMUD' konferansı

Karabük Belediyesinin ev sahipliğinde 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans, Filistin meselesinin farklı boyutlarını gündeme taşıdı. Etkinlikte konuşmacılar, bölgede süren çatışmaların yol açtığı insani sorunlar ve uluslararası toplumun tutumu üzerine değerlendirmeler yaptı.

konuşmacılar ve sunumlar:

Programa mütercim ve aktivist Ayçin Kantoğlu, yazar ve aktivist Mehmet Ercan ile araştırmacı ve aktivist Dilek Tekoçak konuşmacı olarak katıldı. Sunumlarda Filistin halkının yaşadığı zorluklar, sivil kayıpların boyutu ve dayanışma yolları ele alındı.

başkan çetinkaya'nın vurguları:

Programda konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekti ve uluslararası toplumun daha güçlü bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi. Çetinkaya, insan haklarının evrenselliğine vurgu yaparak özellikle çocuklar ve kadınların karşı karşıya kaldığı sorunların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Başkan Çetinkaya konuşmasında şunları ifade etti: "Bugün bizlerin izzeti şerefi Filistin’de zulme karşı direnen çocuklara teslim. Kocaman bir ümmetin en büyük savaşçıları, en büyük öncüleri, akıncıları bugün Filistin’deki çocuklar, evlatlarımız. Doğu Türkistan’da ve diğer coğrafyalarda da aynı. Onlara buradan destek olmamız elzemdir. İnşallah önümüzdeki yüzyılı bu zor coğrafyada direnen, mücadele etmiş topluluklar ve çocuklar dizayn edecek."

Çetinkaya ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlardaki tutumuna atıfta bulunarak çatışma ve baskıların yaşandığı coğrafyalardaki halkların mücadelesine dikkat çekti. Programın düzenlenmesinde emeği geçen sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Çetinkaya, "İnşallah biz Karabük olarak da her zaman bu Filistin mücadelesinin arkasındayız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Filistin meselesinin farklı yönleriyle değerlendirildiği konferans, konuşmacıların sunumlarının ardından sona erdi.

KARABÜK BELEDİYESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN “BİR DİRENİŞ ÖYKÜSÜ: SUMUD” FİLİSTİN KONFERANSI...

KARABÜK BELEDİYESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN “BİR DİRENİŞ ÖYKÜSÜ: SUMUD” FİLİSTİN KONFERANSI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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