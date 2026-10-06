Karabük'ün öğrencileri TEKNOFEST 2026'da Türkiye derecelerine imza attı

Karabük'ün temsilcileri TEKNOFEST sahnesinden dereceyle döndü

Salih Aydın Eğitim Kurumları öğrencileri, TEKNOFEST 2026'da sanat, teknoloji ve mesleki yetenek dallarında elde ettikleri Türkiye dereceleriyle dikkat çekti. Katılımcılar arasında farklı yaş gruplarından öğrencilerin yer alması, kurumun eğitim yaklaşımının ve rehberlik süreçlerinin somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

öğrencilerin elde ettiği dereceler:

Yarışmada MIRA Takımı Türkiye 5'incisi oldu ve aynı zamanda En İyi Sunum Ödülü'ne layık görüldü. Resim dalında yarışan Tanem Aydın, Mavi Vatan Resim Yarışması'nda Türkiye 2'ncisi olarak önemli bir başarı gösterdi. Teknoloji kategorisinde yarışan VOLTAJX Takımı ise yaklaşık 1.000 takım arasında Türkiye 10'uncusu oldu. Bu sonuçlar, okulun farklı disiplinlerde eş zamanlı başarı üretebildiğini ortaya koydu.

kurumun değerlendirmesi ve kutlamalar:

Salih Aydın Eğitim Kurumları Kurucusu Salih Aydın, elde edilen derecelerin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Aydın, kurumun çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve hayallerini projelere dönüştürmelerine verdiği önemi vurgulayarak, öğrencilere fırsat sunmanın yanı sıra onlara cesaret vermenin, inanmanın ve başarı yolunda destek olmanın temel sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Aydın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: MIRA Takımımızın Türkiye 5'inciliği ve En İyi Sunum Ödülü, Tanem Aydın'ın Mavi Vatan Resim Yarışması'ndaki Türkiye 2'nciliği ve VOLTAJX Takımımızın yaklaşık 1.000 takım arasından Türkiye 10'unculuğu, gençlerimize fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerinin en güzel göstergesi oldu.

Kurum kurucusu, başarının arkasında öğrencilerin yanı sıra öğretmen, danışman ve ailelerin ortak emeği olduğuna dikkat çekti: "Bu başarıların her birinin arkasında emek, azim, inanç ve güçlü bir ekip ruhu var. Öğrencilerimizi, danışmanlarımızı, öğretmenlerimizi ve çocuklarımızın yanında olan ailelerimizi yürekten kutluyorum." Aydın ayrıca Karabük'ün adının Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından birinde başarıyla duyurulmasının kendileri için ayrıca kıymetli olduğunu belirtti.

Salih Aydın Eğitim Kurumları, bu sonuçları Karabük'e armağan ettiklerini duyurarak, gençlerin üretmeye ve ülkeye değer katmaya devam etmeleri için desteklerini sürdüreceklerini açıkladı. Elde edilen dereceler, kurumun eğitim vizyonunun ve proje tabanlı çalışmanın somut bir örneğini oluşturdu.

SALİH AYDIN EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİLERİ, TEKNOFEST 2026’DA SANAT, TEKNOLOJİ VE MESLEKİ YETENEK ALANLARINDA TÜRKİYE DERECELERİ ELDE ETTİ. MIRA TAKIMI TÜRKİYE 5’İNCİSİ OLURKEN EN İYİ SUNUM ÖDÜLÜ’NÜ DE KAZANDI. TANEM AYDIN MAVİ VATAN RESİM YARIŞMASI’NDA TÜRKİYE 2’NCİSİ, VOLTAJX TAKIMI İSE YAKLAŞIK 1.000 TAKIM ARASINDAN TÜRKİYE 10’UNCUSU OLDU.