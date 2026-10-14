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Karabük'ün yükseklerinde denizi andıran bulut örtüsü

Karabük'ün Bolkuş mevkiinde dağların arasını kaplayan bulut tabakası denizi andıran görüntü oluşturdu; o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Karabük'ün yükseklerinde denizi andıran bulut örtüsü

Karabük'ün yüksek kesimlerinde bulut denizi

Karabük'ün yüksek kesimlerinde ortaya çıkan bulut örtüsü, bölgedeki doğal dokuyla birleşerek izleyenleri etkiledi. Bolkuş mevkiinde görülen tablo, dağların arasını kaplayan ince bir bulut tabakasının denizi andıran geniş bir görüntü oluşturmasıyla dikkat çekti.

Manzara ve kayıt:

Oluşan bulut tabakası, vadiler ve sırtlar arasında yaygın bir görünüm sergiledi. Söz konusu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi ve ortaya çıkan görsel estetik izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Gözlemler:

Manzara, bölgedeki yüksek kesimlerde kısa süreliğine oluşan bu örtünün sunduğu doğal bir görüntü olarak tanımlandı. Kayıtta görülen sahne, bulutların dağlarla bütünleştiği ve denizi andıran bir perspektif sunduğu anları yansıtıyor.

KARABÜK&#039;ÜN YÜKSEK KESİMLERİNDE OLUŞAN BULUT DENİZİ HAYRAN BIRAKTI.

KARABÜK'ÜN YÜKSEK KESİMLERİNDE OLUŞAN BULUT DENİZİ HAYRAN BIRAKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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