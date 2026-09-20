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Karaburun köyü camisi yıkımdan sonra yeniden ibadete açıldı

6 Şubat depremlerinde yıkılan Karaburun Köyü Camisi yeniden inşa edilerek ibadete açıldı; açılışa kaymakam, savcı, parti temsilcileri ve köylüler katıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karaburun köyü camisi yıkımdan sonra yeniden ibadete açıldı

Karaburun köyü camisi yıkımdan sonra yeniden ibadete açıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun Köyü’nde, 6 Şubat depremlerinde kullanılamaz hale gelen caminin yeniden yapılması tamamlandı ve cami düzenlenen törenle ibadete açıldı. Yeniden inşa edilen yapı, köy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış programına Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, siyasi parti ilçe temsilcileri ve çok sayıda köy sakini katıldı. Tören sırasında yetkililer, caminin yapım sürecine katkı veren hayırseverlere teşekkür etti ve eserin köy için taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

köylülerle buluşma ve talep değerlendirmesi:

Açılışın ardından Kaymakam Algın ve beraberindeki heyet, köydeki taziye evinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Algın, deprem sonrasında vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve ibadethanelerin yeniden hizmete kazandırılması için yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirtti ve köylülerin talep ile görüşlerini dinledi.

Yeniden hizmete giren cami, hem ibadet hem de sosyal dayanışma açısından köydeki hayatın normale dönmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Köy halkı, tamamlanan eserin toplumsal birlik ve moral açısından olumlu etkiler yaratmasını bekliyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNE BAĞLI KARABURUN KÖYÜNDE, 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE YIKILAN CAMİNİN...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNE BAĞLI KARABURUN KÖYÜNDE, 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE YIKILAN CAMİNİN YENİDEN YAPILMASININ TAMAMLANMASI DOLAYISIYLA AÇILIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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