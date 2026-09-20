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Karacabey deplasmanda kazandı, Berke Özgün maçın tek golünü attı

Karacabey Belediyespor, TFF 2. Lig 3. haftasında Berke Özgün'ün 36. dakikadaki golüyle İnegölspor'u 1-0 yendi; İnegöl'de Kadir Bakırtaş kırmızı kart gördü.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 18:50

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Karacabey deplasmanda kazandı, Berke Özgün maçın tek golünü attı

maç özeti:

Karacabey Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftasında İnegölspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 36. dakikada Berke Özgün'den geldi ve bu gol Karacabey'e üç puanı getirdi.

önemli anlar:

Berke Özgün'ün 36. dakikadaki golünden sonra İnegölspor skoru değiştirmek için baskı kursa da Karacabey savunması kritik müdahalelerle gol yemekten kaçındı. Maçta İnegölspor'da Kadir Bakırtaş kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Mikail Cihangir, Selim Göksu, Yaşar Can Daşdelen.

İnegölspor: Harun Tekin, Behzat Taha Dede, Yusuf Tursun (Abdussamed Karnuçu dk. 70), Hasan Hüseyin Acar (Erdem Aygül dk. 77), Koray Kılınç, Uğur Çetinkaya (Görkem Demirel dk. 46), Emircan Altıntaş (Taha Cebeci dk. 70), Mete Sevinç, Kadir Bakırtaş, Orhan Aktaş (Muratcan Tutal dk. 70), Mehmet Yılmaz.

Karacabey Belediyespor: Orhan Kurşun, Oğuz Çolak, Ibrahim Has, Abdul Kadir Dursun, Kerem Kaya, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Furkan Kütük dk. 63), Doğanay Kılıç, Berke Özgün (Niyazi Batuhan Salman dk. 87), Tayyip Mevlüt Kaya, Atakan Dama (Bora Yılmaz dk. 73), Arda Yumurtacı (Enes Çalışkan dk. 87).

Gol: Berke Özgün (dk. 36) (Karacabey Belediyespor)

Kırmızı kart: Kadir Bakırtaş (İnegölspor)

Sarı kartlar: Orhan Aktaş (İnegölspor), Kerem Kaya (Karacabey Belediyespor)

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP 3. HAFTASINDA İNEGÖLSPOR SAHASINDA KARACABEY BELEDİYESPOR 1-0 MAĞLUP...

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP 3. HAFTASINDA İNEGÖLSPOR SAHASINDA KARACABEY BELEDİYESPOR 1-0 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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