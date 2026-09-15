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Karacabey Karasu kavşağında kamyonet ağaçlarla durdu

Karacabey'de Karasu yol ayrımında kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu; olayda sadece maddi hasar oldu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 22:14

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 22:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karacabey Karasu kavşağında kamyonet ağaçlarla durdu

kaza nasıl gerçekleşti:

Karacabey ilçesi Karasu yol ayrımı yakınlarında meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu.

hasar ve inceleme:

Kazada araçta maddi hasar meydana geldi; kaza maddi hasarla atlatıldı. Yetkililer olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

KARACABEY’DE KAMYONET AĞAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

KARACABEY’DE KAMYONET AĞAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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