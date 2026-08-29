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Karacabey yeni sezon için orta sahasını Bora Yılmaz ile güçlendirdi

Karacabey Belediyespor, Kütahyaspor'dan 26 yaşındaki orta saha Bora Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı; oyuncu geçen sezon 30 maçta 5 gol, 6 asist kaydetti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karacabey yeni sezon için orta sahasını Bora Yılmaz ile güçlendirdi

transfer duyurusu:

Karacabey Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, Kütahyaspor'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Bora Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

bora yılmaz'ın kariyer geçmişi:

Akhisarspor altyapısından yetişen Bora Yılmaz, profesyonel kariyerinde Osmaniyespor FK, Akhisarspor, Bursaspor, Balıkesirspor ve Kütahyaspor formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon Balıkesirspor ve Kütahyaspor'da toplam 30 maçta görev alan Yılmaz, 5 gol atıp 6 asist yaptı.

kulübün açıklaması:

Karacabey Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Bu anlaşmaların hem futbolcumuza hem de kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. Kulüp, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

KARACABEY BELEDİYESPOR, BORA YILMAZ İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.

KARACABEY BELEDİYESPOR, BORA YILMAZ İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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