Karacabey yeni sezon için orta sahasını Bora Yılmaz ile güçlendirdi

transfer duyurusu:

Karacabey Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, Kütahyaspor'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Bora Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

bora yılmaz'ın kariyer geçmişi:

Akhisarspor altyapısından yetişen Bora Yılmaz, profesyonel kariyerinde Osmaniyespor FK, Akhisarspor, Bursaspor, Balıkesirspor ve Kütahyaspor formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon Balıkesirspor ve Kütahyaspor'da toplam 30 maçta görev alan Yılmaz, 5 gol atıp 6 asist yaptı.

kulübün açıklaması:

Karacabey Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Bu anlaşmaların hem futbolcumuza hem de kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. Kulüp, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

KARACABEY BELEDİYESPOR, BORA YILMAZ İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.