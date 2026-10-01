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Karacabey'de başkan Karabatı'ndan anlamlı ziyaret: elleriyle hazırladığı yemekleri yaşlılara ulaştırdı

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde aşevinde yemek pişirip Zekeriya Yılmaz'ı evinde ziyaret ederek destek oldu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:55

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Karacabey'de başkan Karabatı'ndan anlamlı ziyaret: elleriyle hazırladığı yemekleri yaşlılara ulaştırdı

Başkan Karabatı'nın ziyaretinin ayrıntıları:

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ve ilçe yöneticileriyle birlikte Yeni Mahalle'de yaşayan Zekeriya Yılmaz'ı evinde ziyaret etti. Ziyaret, basına yansıyan sıcak görüntüler ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşti.

Aşevi'ndeki hazırlıklar:

Ziyaret öncesinde Başkan Karabatı, belediyenin Aşevi'ne giderek mutfağa girdi ve kendi elleriyle yemek hazırladı. Hazırlanan yemekler daha sonra paketlenip Yeni Mahalle'deki Zekeriya Yılmaz'ın evine ulaştırılarak teslim edildi; bu adım, yerel yönetimin günlük destek çalışmalarının bir parçası olarak öne çıktı.

Ev ziyareti ve iletilen mesajlar:

Evde gerçekleşen görüşmede Karabatı ve beraberindeki heyet, Zekeriya Yılmaz'ın hal ve hatırını sordu, deneyimlerini dinledi ve iyi dileklerini iletti. Başkan Karabatı ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada büyüklerin toplum içindeki önemine vurgu yaptı ve şöyle dedi: "Büyüklerimiz; geçmişimizle bugünümüz arasında köprü kuran, tecrübeleri ve değerleriyle bizlere yol gösteren en kıymetli hazinelerimizdir. Onların gönüllerini hoş tutmak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve ihtiyaç duydukları her anda destek olmak hepimizin sorumluluğudur."

Ziyaret, Karacabey Belediyesi'nin yaşlılara yönelik yaklaşımını ve toplumsal dayanışma vurgusunu somut bir örnekle gösterdi. Başkan Karabatı, başta Karacabeyli büyükler olmak üzere tüm büyüklerin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı ve onlara sağlık, huzur dileklerini iletti.

KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI FATİH KARABATI, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA AŞEVİ’NDE KENDİ...

KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI FATİH KARABATI, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA AŞEVİ’NDE KENDİ ELLERİYLE HAZIRLADIĞI YEMEKLERİ ZEKERİYA YILMAZ’IN EVİNE ULAŞTIRDI. AK PARTİ İLÇE BAŞKANI GÜLTEKİN SAYGISEVER VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN DE EŞLİK ETTİĞİ SAMİMİ ZİYARETTE BAŞKAN KARABATI, "BÜYÜKLERİMİZİN DUASI, TECRÜBESİ VE HAYATIMIZA KATTIĞI DEĞER BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ. ONLARIN HER ZAMAN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ." DEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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