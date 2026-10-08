Karacabey'de dayanışma genişliyor: 13 alanda sosyal destek ve 'Çorba Bizden' uygulaması

karacabey belediyesi'nden kapsamlı sosyal destek

Karacabey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gereksinimlerini karşılamak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kapsamlı bir destek programı yürütüyor. Belediye, mevcut imkânlar doğrultusunda her hanenin koşullarını yerinde değerlendirip, belirlenen kriterlere uyan vatandaşlara uygun yardımlar sağlıyor. Destekler arasında sıcak yemek, erzak kolisi, ev temizliği, medikal ekipmanlar, kırtasiye desteği ve yakacak yardımı gibi farklı başlıklar yer alıyor.

13 farklı başlıkta sunulan hizmetler:

Belediyenin sosyal yardım programı 13 farklı başlıkta yapılandırıldı. Günlük yemek ihtiyacı bulunan yaşlı, yalnız yaşayan veya yemek hazırlama imkânı olmayan kişilere sıcak yemek desteği veriliyor. Temel gıda yardımı kapsamında erzak kolileri ve özel dönemlerde Ramazan erzak yardımları dağıtılıyor. Ev temizliği hizmeti, yaşlılık, engellilik veya benzeri sebeplerle temizlik yapamayan hanelere sosyal inceleme sonrasında ulaştırılıyor.

Engelli ve görme engelli vatandaşlara yönelik beyaz baston, walker ve tekerlekli sandalye gibi medikal ekipman desteği sağlanırken; hasta yatağına ihtiyaç duyanlar da talep etmeleri halinde destekten yararlanabiliyor. Ev eşyası desteği, Sevgi Mağazası aracılığıyla kıyafet yardımı, kırtasiye çeki, sünnet yardımı ve kış döneminde kömür desteği diğer önemli kalemleri oluşturuyor.

'Çorba Bizden' kampanyası ile öğrencilere sıcak destek:

Belediye, eğitim döneminde başlattığı 'Çorba Bizden' kampanyasıyla her hafta farklı bir okulda öğrenciler için sabah saatlerinde sıcak çorba ikram ediyor. Uygulama, öğrencilerin güne sıcak bir başlangıç yapmasını sağlamayı ve eğitim ortamlarına sosyal dayanışmayı taşımayı hedefliyor. Kampanya, eğitim destekleri içinde belediyenin öncelikli çalışmalarından biri olarak sürdürülüyor.

başvuru ve sosyal inceleme süreci:

Sosyal yardım talebinde bulunmak isteyen vatandaşların Karacabey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru sırasında genellikle muhtarlıktan alınmış fakirlik belgesi, kimlik fotokopisi ve talep edilen destek türüne ilişkin dilekçe isteniyor. Başvurular, belediye personeli tarafından yapılan yerinde sosyal incelemelerle değerlendiriliyor; hanelerin ekonomik ve yaşam koşulları göz önünde bulundurularak yardıma uygun olan aileler belirleniyor.

İnceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara, ilgili destek türünün kriterleri ve belediyenin imkânları dikkate alınarak yardım sağlanıyor. Sürecin şeffaf ve adil yürütülmesine özen gösteriliyor.

başkan fatih karabatı'nın değerlendirmesi:

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sosyal belediyeciliğin yalnızca yardım dağıtmak olmadığını; ihtiyaçları doğru tespit etmek, zorlukları yerinde görmek ve çözüme katkı sunmak olarak tanımladı. Başkan Karabatı, sıcak yemek ve erzaktan ev temizliği ve medikal desteğe kadar geniş bir destek yelpazesiyle hem yaşlıların, hem engellilerin hem de ekonomik zorluk yaşayan ailelerin yanında olduklarını vurguladı. Ayrıca 'Çorba Bizden' kampanyasının çocukların güne sıcak başlamasına katkı sağladığını belirterek, dayanışma kültürünü eğitim ortamlarına taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Karacabey Belediyesi, başvuruları sosyal incelemeler doğrultusunda değerlendirip, belirlenen kriterler ve önceliklere göre kaynaklarını ihtiyaç sahiplerinin yararına kullanmayı sürdürecek.

KARACABEY BELEDİYESİ, İHTİYAÇLI VATANDAŞLARA YÖNELİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİYLE DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYOR. SICAK YEMEKTEN ERZAK KOLİSİNE, EV TEMİZLİĞİNDEN MEDİKAL EKİPMAN DESTEĞİNE, KIRTASİYE ÇEKİNDEN KIŞLIK YAKACAĞA KADAR 13 FARKLI BAŞLIKTA DESTEK SUNULURKEN, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILIYLA BİRLİKTE BAŞLATILAN “ÇORBA BİZDEN” KAMPANYASIYLA DA HER HAFTA FARKLI BİR OKULDA ÖĞRENCİLERE SICAK ÇORBA İKRAM EDİLİYOR.