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Karacabey'de direksiyon hakimiyetini kaybeden tır tarlaya uçtu

Karacabey-Bandırma yolu Arız Köy'de 16 BNA 165 çekici ile 10NB688 römorkun sürücüsü Abdurrahman H. direksiyon hakimiyetini kaybedip tarlaya uçtu, 1 yaralı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 19:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karacabey'de direksiyon hakimiyetini kaybeden tır tarlaya uçtu

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Bursa'nın Karacabey-Bandırma yolu Arız Köy mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Bandırma istikametinden Karacabey istikametine giden tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kaza, Abdurrahman H. (61) idaresindeki 16 BNA 165 plakalı çekici ile 10NB688 plakalı yarı römorkun karıştığı biçimde gerçekleşti.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Abdurrahman H.'yı ambulansla alarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ve tedavi altına aldı. Sürücünün mevcut sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Soruşturma devam ediyor:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedenine ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

BURSA&#039;DA KONTROLDEN ÇIKARAK TARLAYA UÇAN TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

BURSA'DA KONTROLDEN ÇIKARAK TARLAYA UÇAN TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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