Karacabey Belediyespor 2 - Sakaryaspor 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında oynanan mücadele Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda tamamlandı. Maçtan çıkan sonuç 2-2 olurken her iki takım da birer puan kazandı.

Maç özeti:

Sakaryaspor, maçın erken dakikalarında İlhan Depe'nin golüyle öne geçti (dk.6). Karacabey Belediyespor 26. dakikada Tayyip Mevlüt Kaya'nın golüyle skoru eşitledi; dört dakika sonra Furkan Kütük ile öne geçen ev sahibi, üstünlüğünü kısa süre koruyabildi. Sakaryaspor'un 34. dakikadaki yanıtı Berk İsmail Ünsal'dan geldi ve maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşma boyunca tempo yüksek kaldı ve iki ekip de fırsatlar buldu ancak skoru değiştirecek ek gol gelmedi.

Kadrolar ve değişiklikler:

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Erdem Temel, Denizcan Şahin, Burak Menteşe

KARACABEY BELEDİYESPOR: Orhan Kurşun, Oğuz Çolak, Niyazi Batuhan Salman (Reşo Akın dk.60), Kerem Kaya, Bora Yılmaz (Ali Kerim Yıldız dk.85), İbrahim Has, Berke Özgün, Abdul Kadir Dursun (Sabrican Vural dk.90), Atakan Dama (Arda Bilmez dk.85), Tayyip Mevlüt Kaya (Baran Engül dk.90)

SAKARYASPOR: Göktuğ Baytekin, Muhammet Ömer Çakı, Yalçın Kılınç, Serkan Odabaşoğlu (Evren Korkmaz dk.88), Berk İsmail Ünsal (Hasan Bilal dk.74), Kerim Frei (Uğur Can dk.74), İlhan Depe, Hakkı Türker (Abdülkerim Canlı dk.88), Salih Sarıkaya, Muhammet Ali Özbaskıcı (Mertcan Açıkgöz dk.66), Gökhan Akkan

GOLLER: İlhan Depe (dk.6), Berk İsmail Ünsal (dk.34) — Tayyip Mevlüt Kaya (dk.26), Furkan Kütük (dk.30)

SARI KARTLAR: Bora Yılmaz (Karacabey Belediyespor), Gökhan Akkan (Sakaryaspor)

Her iki takım da maçtan puanla ayrılarak ligde yoluna devam edecek. Karşılaşma taktiksel değişiklikler ve dakikalar içinde yapılan oyuncu rotasyonlarıyla dikkat çekti; kritik anlar ve değişiklikler sonuca doğrudan etki etti.

TFF 2’NCİ LİG KIRMIZI GRUP’UN 14’NCÜ HAFTASINDA KARACABEY BELEDİYESPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ SAKARYASPOR 2-2 BERABERE KALDI.