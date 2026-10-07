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Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

Karacabey'de 5 Ekim'de öldürülen Gökçe Alkan soruşturmasında gözaltına alınan 24 yaşındaki Mustafa Bağ, SEGBİS üzerinden alınan ifadesi sonrası tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 01:17

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 01:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

Karacabey'de 5 Ekim'de hayatını kaybeden Gökçe Alkan olayıyla ilgili gözaltına alınan 24 yaşındaki Mustafa Bağ, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEGBİS ile işlem ve adliye tepkisi:

Edinilen bilgilere göre zanlının akşam saatlerinde adliyeye getirileceği bilgisinin kısa sürede ilçede yayılması üzerine çok sayıda vatandaş adliye çevresinde toplandı. Ancak Mustafa Bağ fiziken adliyeye getirilmedi; adli işlemler SEGBİS sistemi üzerinden görüntülü olarak yapıldı.

Kalabalığın yatıştırılması amacıyla merhumun eniştesi Gökhan Akbay duruşma salonuna alınarak süreci SEGBİS üzerinden takip etti. Akbay, dava işlemlerinin ardından zanlının adliye binasına getirilmediğini ve ifadelerin görüntülü sistemle alındığını ifade etti.

Yargılama süreci ve tutuklama kararı:

Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mustafa Bağ, kasten planlayarak adam öldürme suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, tutuklama talebini kabul ederek zanlının cezaevine gönderilmesine karar verdi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Bağ, verilen tutuklama kararıyla cezaevine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor.

KARACABEY’DE 5 EKİM’DE MEYDANA GELEN VE GENÇ GÖKÇE ALKAN’IN HAYATINI KAYBETMESİYLE SONUÇLANAN...

KARACABEY’DE 5 EKİM’DE MEYDANA GELEN VE GENÇ GÖKÇE ALKAN’IN HAYATINI KAYBETMESİYLE SONUÇLANAN CİNAYETİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINAN 24 YAŞINDAKİ MUSTAFA BAĞ, KASTEN PLANLAYARAK ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ TARAFINDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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