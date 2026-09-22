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karacabey’de herkes için sanat atölyeleri başlıyor

Karacabey Belediyesi, Ergün Koç Kültür Merkezi'nde ücretsiz ebru, punch, ahşap boyama ve ahşap yakma atölyeleri düzenliyor; kontenjan sınırlı, bilgi 0530 610 16 91.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

karacabey’de herkes için sanat atölyeleri başlıyor

Ergün Koç Kültür Merkezi'nde ücretsiz atölyeler

Karacabey Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçede kültür ve sanat faaliyetlerini çeşitlendirme hedefiyle yeni atölye programını duyurdu. Program kapsamında Ebru Sanatı, Punch, Ahşap Boyama ve Ahşap Yakma olmak üzere dört farklı alanda uygulamalı çalışmalar Ergün Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Amaç, vatandaşların farklı teknikleri tanıması ve kendi el emeği ürünlerini ortaya çıkarmasıdır.

Atölye programı ve saatleri:

Ebru Sanatı Atölyesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Atölyede geleneksel Türk sanatlarından ebrunun farklı teknikleri uygulamalı olarak ele alınarak katılımcıların kendi çalışmalarını oluşturması sağlanacak.

Punch Atölyesi her perşembe 13.30-16.30 saatlerinde düzenlenecek ve el işi ile tekstil sanatına ilgi duyan vatandaşlara farklı tasarım uygulama imkânı sunacak. Ahşap Boyama Atölyesi ise her pazartesi 13.30-16.30 ve her salı 19.00-22.00 saatlerinde katılımcılarını ağırlayacak ve ahşap yüzeyler üzerinde boyama ile süsleme tekniklerini uygulamaya açacak.

Ahşap Yakma Atölyesi, ahşabın yakılarak işlenmesi ve çeşitli desenlerin ortaya çıkarılması esasına dayanan geleneksel el sanatını tanıtmayı hedefliyor. Bu atölye her pazartesi 09.00-12.00 ve her cuma 19.00-22.00 saatlerinde gerçekleştirilecek ve katılımcılara uygulamalı çalışma imkânı verecek.

Başvuru ve katılım bilgileri:

Tüm atölyeler ücretsiz olup kontenjanlarla sınırlıdır. Bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar için irtibat numarası 0530 610 16 91 olarak açıklandı. Belediyenin amaçlarından biri, farklı yaş gruplarından kişilerin kültür ve sanatla buluşmasını sağlamak ve üretken zaman geçirmelerine katkıda bulunmaktır.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, çalışmaları şu sözlerle özetledi: Karacabey’de kültür ve sanat faaliyetlerinin daha geniş kesimlere ulaşmasını önemsiyoruz. Ebru, punch, ahşap boyama ve ahşap yakma gibi farklı alanlardaki atölyelerimizle hem vatandaşlarımızın yeni beceriler kazanmasına hem de keyifli ve üretken zaman geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Kültür ve sanatın toplumun her kesimiyle buluştuğu, çocuklarımızdan gençlerimize ve yetişkinlerimize kadar herkesin kendisini ifade edebildiği çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizi atölyelerimize katılmaya davet ediyorum.

Program, hem hobi edinmek isteyenler hem de geleneksel teknikleri öğrenip kendi ürünlerini ortaya koymak isteyenler için tasarlandı. Atölyelerin düzenlenme biçimi ve ücretsiz oluşu, katılımı kolaylaştırmayı ve sanatın toplumun geniş kesimlerine yayılmasını hedefliyor.

KARACABEY BELEDİYESİ, VATANDAŞLARI EBRU, PUNCH, AHŞAP BOYAMA VE AHŞAP YAKMA ATÖLYELERİYLE SANATIN...

KARACABEY BELEDİYESİ, VATANDAŞLARI EBRU, PUNCH, AHŞAP BOYAMA VE AHŞAP YAKMA ATÖLYELERİYLE SANATIN FARKLI ALANLARINDA BULUŞTURUYOR. ERGÜN KOÇ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÜCRETSİZ ATÖLYELERDE, KATILIMCILAR HEM YENİ BECERİLER KAZANACAK HEM DE EL EMEĞİ ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKARACAK. BELEDİYE BAŞKANI FATİH KARABATI, "KÜLTÜR VE SANATIN TOPLUMUN HER KESİMİYLE BULUŞMASINI ÖNEMSİYORUZ" DEDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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