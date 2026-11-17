Olayın gelişimi:

Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kasanın üzerinde bulunan yardım kumbarasını alarak dükkandan ayrıldı. Kumbaranın, SMA hastası bir bebeğin tedavisine destek amacıyla konulduğu bildirildi.

Güvenlik kamerası kayıtları:

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin kasaya yönelip kumbarayı aldığı ve hızlı bir biçimde uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerde zanlının kimliğine ilişkin net bir bilgi yer almıyor.

Şüphelinin kimliği henüz belirlenemedi. Olayla ilgili bilgiler ve görüntüler, iş yeri kayıtlarında mevcut.

SMA hastası bebek için biriktirilen yardım kumbarasını çaldı... O anlar kamerada