Dolar 49,3427 -0,03%
Euro 55,1650 +0,20%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.643,70 -0,06%
EUR/USD 1,1174 +0,12%
Brent Petrol 105,32 -1,25%
--°

Karacabey'de Karaçay alanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Karacabey ilçesi Şahinköy mevkii Karaçay alanındaki boş arazide çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Karacabey'de Karaçay alanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Boş arazide çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Karacabey ilçesi Şahinköy mevkii Karaçay alanında bulunan boş arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın büyümeden söndürüldü. Bölgedeki çalışmalar sırasında çevredeki riskler de değerlendirildi ve ilave tedbirler alındı.

Olayın nedeni ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi; delil ve tanık beyanlarına dayalı değerlendirmeler devam ediyor.

BURSA’DA BOŞ ARAZİDE ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

BURSA’DA BOŞ ARAZİDE ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı
images

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını...
images

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurt...
images

Organize sahte hesap ağı çökertildi: Karabük merkezli soruşturmada 26 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası