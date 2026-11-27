Karacabey'de yem fabrikasında yangın

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir holdinge ait yem fabrikasında sabah erken saatlerde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Mahallesi Bandırma Caddesi üzerindeki tesiste saat 5.30 sularında mısır kurutma makinası kaynaklı bir yangın başladı ve kısa sürede yayıldı.

Müdahale detayları:

Olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hem merdiven aracıyla hem de karadan yoğun bir müdahalede bulundu. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla alevler söndürüldü; aynı zamanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntüleme ve soruşturma:

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Olayla ilgili olarak itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

BURSA'NIN KARACABEY İLÇESİNDE BİR HOLDİNGE AİT YEM FABRİKASINDA ÇIKAN VE KORKU DOLU ANLAR YAŞATAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.