Karacabey'de ormanda çıkan tartışma can aldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dün gece meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Gökçe Alkan tartıştığı sevgilisi Mustafa B. tarafından hayatını kaybetti. Olay, saat 22.00 sıralarında Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda, bir otomobilin içinde gerçekleşti.

olayın seyri:

İddiaya göre ormana otomobille gelen Gökçe Alkan (18) ile Mustafa B. (24) arasında başlayan tartışma büyüdü. Tartışmanın ardından şüphelinin yanında bulunan bıçakla Alkan'ın boğazını kestiği belirtildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Alkan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

müdahale ve soruşturma:

Olayın ardından yaya olarak mahalleye dönen şüphelinin vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söyleyip ilçe merkezine gitmek için yardım istediği bildirildi. Ayrıca şüphelinin bıçakla kendine zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alkan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mustafa B.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

GÖKÇE ALKAN (18) HAYATINI KAYBETTİ