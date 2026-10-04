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Karacabey'de ormanda çıkan tartışma can aldı

Karacabey'de ormanda otomobilde yaşanan tartışmada, 18 yaşındaki Gökçe Alkan sevgilisi Mustafa B. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karacabey'de ormanda çıkan tartışma can aldı

Karacabey'de ormanda çıkan tartışma can aldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dün gece meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Gökçe Alkan tartıştığı sevgilisi Mustafa B. tarafından hayatını kaybetti. Olay, saat 22.00 sıralarında Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda, bir otomobilin içinde gerçekleşti.

olayın seyri:

İddiaya göre ormana otomobille gelen Gökçe Alkan (18) ile Mustafa B. (24) arasında başlayan tartışma büyüdü. Tartışmanın ardından şüphelinin yanında bulunan bıçakla Alkan'ın boğazını kestiği belirtildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Alkan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

müdahale ve soruşturma:

Olayın ardından yaya olarak mahalleye dönen şüphelinin vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söyleyip ilçe merkezine gitmek için yardım istediği bildirildi. Ayrıca şüphelinin bıçakla kendine zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alkan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mustafa B.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

GÖKÇE ALKAN (18) HAYATINI KAYBETTİ

GÖKÇE ALKAN (18) HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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