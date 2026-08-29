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Karacabey'de tek katlı ev alevlerle kullanılamaz hale geldi

Bakırköy Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:29

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karacabey'de tek katlı ev alevlerle kullanılamaz hale geldi

olayın gelişimi:

Bursa'nın Karacabey ilçesi Bakırköy Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki vatandaşlarda panik yarattı ve mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

müdahale ve sonuç:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından bölge güvenlik önlemleri alınırken, yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Komşuların ihbarı sayesinde müdahalenin hızlı gerçekleştiği bildirildi.

mahalledeki yansıması:

Yangın, mahallede korku ve tedirginliğe neden oldu; yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için alınması gereken tedbirlere dikkat çekiyor. Soruşturmanın sonuçlanmasının ardından hasarın boyutu ve yangının kesin çıkış nedeni kamuoyuna duyurulacak.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN,KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI, KISA SÜREDE BÜYÜYEN...

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN,KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI, KISA SÜREDE BÜYÜYEN ALEVLER TÜM EVİ SARDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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