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Karacakurt toyu'nda mehterle başlayan kültür şöleni

Kırşehir'de 8. Karacakurt Türkmen Toyu, mehteran gösterisi ve yöresel kıyafetli yürüyüşle başladı; katılımcılar birlik ve ortak mirası öne çıkardı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Karacakurt toyu'nda mehterle başlayan kültür şöleni

mehteranla başlayan kortej:

Kırşehir'de bu yıl sekizincisi düzenlenen Karacakurt Türkmen Toyu, mehteran ekibinin gösterisiyle başladı. Programın açılışında mehteran gösterisi, yöresel kıyafetli Türkmenlerin kent merkezindeki caddelerde gerçekleştirdiği yürüyüşle devam etti. Etkinliğe Vali Murat Sefa Demiryürek, Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda Türkmen katıldı.

yöresel kıyafetlerle kültür tanıtımı:

Yöresel kıyafetlerini giyen katılımcılar, mehteran eşliğinde kent merkezinde yürüyüş yaparak kültürlerini tanıttı. Kortej boyunca halkın ilgisini çeken ritüeller, müzik ve halk oyunlarıyla toyun geleneksel kimliği öne çıktı. Yürüyüş; şehir içinde hem görsel hem de işitsel olarak dikkat çeken bir sunum şeklinde organize edildi.

katılımcıların değerlendirmeleri:

Karacakurt Türkmenleri Derneği Başkanı Serdar Güneş, farklı illerden ve yurt dışından çok sayıda Türkmen derneğinin programa katıldığını belirterek, "Türkiye’nin farklı illerinden gelen vatandaşlarımız ve yurt dışından gelen Türkmen derneklerimiz burada. Türk milletinin bir arada olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu Türkmen şehri Kırşehir’de gösteriyoruz" dedi.

Özbekistan’dan programa katılan Dilnoza Tashkhodjaeva, Anadolu’ya gelmekten ve kendi kültürünü tanıtmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Anora Bayj Asaanova ise programın ortak kültürel mirasın tanıtılması açısından önemine vurgu yaparak, "Amacımız ortak mirasımızı göstermek. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türk dünyası kardeşliği" diye konuştu.

valinin vurgusu:

Vali Murat Sefa Demiryürek etkinlikle ilgili açıklamasında, "Bir kültürü kıymetli kılan sadece geçmişin eskiliği değil değerlerini geleneklerini ve insan anlayışını kuşaktan kuşağa aktarmasıdır. Yaşatılan gelenek geçmişten kalan bir hatıradan ibaret değildir. Halk ozanlarımızdan türkülerimize şiirimizden halk oyunlarına geleneksel kıyafetlere kadar yer alan her unsur yaşayan kültürel mirasında bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Karacakurt Türkmen Toyu, mehteran gösterisi ve yürüyüşün ardından çeşitli kültürel etkinliklerle devam edecek; program boyunca geleneksel sanatlar, müzik ve halk oyunları sunumlarının yer alması planlanıyor.

YÖRESEL KIYAFETLERİNİ GİYEN TÜRKMENLER, KIRŞEHİR CADDELERİNDE YÜRÜYÜŞ...

YÖRESEL KIYAFETLERİNİ GİYEN TÜRKMENLER, KIRŞEHİR CADDELERİNDE YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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