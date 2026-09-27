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karacaören'de orman yangınına çok sayıda arazözle müdahale ediliyor

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Karacaören köyündeki orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor; takviye arazözler sevk edildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 20:13

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 20:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

karacaören'de orman yangınına çok sayıda arazözle müdahale ediliyor

Karacaören'de orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Karacaören köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Müdahale çalışmaları:

Olay yerine intikal eden Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, ilk etapta bölgedeki alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla 2 arazöz ile çalışmaya başladı. Yangının büyüme riskine karşı kısa sürede takviye ekipler sevk edildi; bölgeye ilave 4 arazöz yönlendirildi.

Bölgedeki son durum:

Takviye ekiplerin olay yerine intikali sürüyor ve ekipler alevlere müdahaleyi sürdürüyor. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı; bölgedeki gelişmeler doğrultusunda çalışma ve güvenlik önlemleri devam ediyor.

BOLU&#039;NUN KIBRISCIK İLÇESİNE BAĞLI KARACAÖREN KÖYÜNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA EKİPLERİN...

BOLU'NUN KIBRISCIK İLÇESİNE BAĞLI KARACAÖREN KÖYÜNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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