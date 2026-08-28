Karacaşehir'de yörük buluşması ve ilk hutbenin izleri yeniden canlandı

Karacaşehir'de yörük şenliği ve tarihsel anma

Eskişehir'de düzenlenen 33. Geleneksel Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine dair önemli bir mekân olan Karacaşehir Camii'nde cuma namazı ve anma programıyla başladı. Etkinlik, dernek yöneticileri ve çevre köylerden gelen yaklaşık 500 vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarihi camide anma ve cuma namazı:

Program, Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi adına Dursun Fakıh tarafından okunan ilk hutbenin anıldığı Karacaşehir Camii'nde kılınan cuma namazıyla açıldı. Namazın ardından ilk hutbenin anması yapıldı ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Yetkililerin vurguladıkları mesajlar:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, program sırasında yaptığı konuşmada, "Osmanlı'nın ilk tohumlarının atıldığı, ilk hilalinin doğduğu bu noktada olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum" diyerek Karacaşehir'in tarihî önemine dikkat çekti. Vali Yılmaz, atalara bağlılık ve maneviyatı yaşamanın önemine vurgu yaptı.

Eskişehir Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Abdül Ünal ise etkinliğin başlangıç noktası olarak Karacaşehir'in seçilmesinin sebebini hatırlatarak, burada Osmanlı'nın kuruluş hutbesinin, Dursun Fakıh aracılığıyla ilk kez okunduğunu belirtti. Ünal, programı buradan başlattıklarını ve "ilk hutbenin anmasını gerçekleştiriyoruz" sözleriyle törenin amacını özetledi.

Ünal ayrıca, etkinliğe Eskişehir'in Yörük köylerinden yoğun katılım olduğunu, dernek olarak iki yılda bir yapılan Yörük beyliği devir teslimi uygulaması kapsamında geçmiş dönemin Yörük beyi Kartal Muhtarı Hüseyin Şen olduğunu ve yeni Yörük beyi olarak Eskişehirli iş adamı Gürbüz Kuran'ın seçildiğini açıkladı.

Etkinlik, Karacaşehir'de başlayan anma ve buluşma atmosferiyle sürerken, organizatörler kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla programın devam edeceğini bildirdi. Katılımcılar ise atalarının manevi mirasını yaşamanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

ESKİŞEHİR'DE 33. GELENEKSEL ERTUĞRULGAZİ ŞURASI VE YÖRÜK ETKİNLİKLERİ, OSMANLI DEVLETİ'NİN İLK HUTBESİNİN OKUNDUĞU TARİHİ KARACAŞEHİR CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI VE ANMA PROGRAMIYLA BAŞLADI.