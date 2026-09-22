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Karacasu'da enkazlar ekonomiye dönüştü: 200 bin metreküp agregaya kazandırıldı

Kahramanmaraş'taki Karacasu tesisinde yaklaşık 200 bin m³ enkaz agregaya dönüştürüldü; 4 bin ton/gün kapasite, 100 milyon TL yatırım ve BM-Japonya desteğiyle saha 1,5–2 yılda temizlenecek.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Karacasu'da enkazlar ekonomiye dönüştü: 200 bin metreküp agregaya kazandırıldı

Karacasu'da yürütülen dönüşüm çalışmaları sürüyor:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Karacasu Enkaz ve Yıkıntı Atıkları Geri Dönüşüm Tesisinde, 40 bin metrekarelik sahada biriken yaklaşık 750 bin metreküp enkazın ayrıştırma ve geri dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Tesiste bugüne kadar yaklaşık 200 bin metreküp enkaz agregaya dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.

Tesisin kapasitesi ve finansmanı:

Tesis, 6 Şubat depremlerinin ardından hizmete alınmış olup günlük 4 bin ton ayrıştırma kapasitesine sahip. Kurulum için yapılan yatırım tutarı 100 milyon TL olarak açıklandı. Proje, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Japon hükümeti tarafından sağlanan finansal destekle hayata geçirildi.

ayrıştırma süreci ve kullanım alanları:

Tesiste beton, demir, asfalt ve plastik gibi geri dönüştürülebilir malzemeler modern sistemlerle ayrıştırılıyor. Elde edilen agrega, beton ve demir malzemeler Kahramanmaraş genelindeki altyapı, yol yapım ve onarım projelerinde kullanılarak belediyeye maliyet tasarrufu sağlanıyor ve doğal kaynak tüketimi azaltılıyor.

Atık Yönetimi Şube Müdürü Abdülaziz Büyükçapar çalışmalar hakkında, "Yaklaşık iki yıldır bu tesisimizde 200 bin metreküp enkaz atığı agregaya dönüştürülerek tekrar ekonomiye kazandırıldı. Burada görülen bütün enkaz atıkları yeniden kırılarak agregaya dönüştürülerek buradan kaldırılacak" şeklinde bilgi verdi. Büyükçapar, sahadaki tüm enkazın ortadan kaldırılması için kalan işin tamamlanmasının 1,5–2 yıl içinde öngörüldüğünü belirtti.

Projeyle hem bölgedeki çevre kirliliği azaltılıyor hem de kent içi altyapı yatırımlarında kullanılacak malzeme ihtiyacı yerel kaynaklardan karşılanarak ekonomik fayda sağlanıyor. Çalışmaların devam edeceği ve sahada geri dönüşüm oranının artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

TESİSTE, GÜNLÜK 4 BİN TON ENKAZ ATIĞINI AYRIŞTIRMA KAPASİTESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR. DEPREM SONRASI...

TESİSTE, GÜNLÜK 4 BİN TON ENKAZ ATIĞINI AYRIŞTIRMA KAPASİTESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR. DEPREM SONRASI YIKILAN YA DA KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN BİNALARIN ENKAZLARI, TİTİZLİKLE TAŞINARAK BURADA DETAYLI BİR ŞEKİLDE AYRIŞTIRILIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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