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Karacasu'da okul güvenliği için kurumlar ortak yol haritası belirledi

Karacasu'da Kaymakam İsmail Battal başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni eğitim döneminde okul güvenliği önlemleri ve koordinasyon ele alındı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 17:17

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Karacasu'da okul güvenliği için kurumlar ortak yol haritası belirledi

Karacasu'da okul güvenliği toplantısı

Kaymakam İsmail Battal başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Güvenliği Toplantısı'na ilçede görev yapan ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda eğitim-öğretim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik öncelikler ve işbirliği mekanizmaları değerlendirildi.

toplantının kapsamı:

Görüşmelerde, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmelerine yönelik yapılacak çalışmaların kapsamı ele alındı. Okul güvenliğine ilişkin alınması gereken tedbirler, kurumlar arası görev dağılımı ve iletişim kanalları üzerinde duruldu.

alınacak tedbirler ve koordinasyon:

Toplantıda, denetim ve izleme süreçlerinin güçlendirilmesi, acil durum planlarının gözden geçirilmesi, fiziki güvenlik önlemleri ve okul çevresiyle ilişkili koordinasyonun artırılması gibi konuların öncelikli olduğu vurgulandı. İlgili kurum amirleri arasında bilgi paylaşımı ve ortak çalışmanın önemine dikkat çekildi.

Kaymakam Battal başkanlığındaki toplantıda katılımcılar arasında görüş alışverişinde bulunuldu ve ilçedeki eğitim kurumlarında güvenli bir eğitim ortamı oluşturulmasına yönelik değerlendirmeler kayda geçirildi.

AYDIN&#039;IN KARACASU İLÇESİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINACAK...

AYDIN'IN KARACASU İLÇESİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLER, DÜZENLENEN TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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