Karaçay saklı şelale sosyal tesislerle hafta sonlarının rotası oldu

Karaçay saklı şelale yeni düzenlemelerle öne çıkıyor:

Amanos Dağları’nın eteklerindeki Karaçay Saklı Şelale, Osmaniye Belediyesi tarafından bölgede tamamlanan modern sosyal tesislerle birlikte ziyaretçi sayısında artış yaşadı. Doğayla iç içe konumu ve rahat erişimi sayesinde özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören şelale, kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden gelen misafirleri de ağırlıyor.

ziyaretçi hareketliliği ve bölgesel çekim:

Şelaleyi tercih edenler arasında Adana, Gaziantep ve Hatay gibi yakın illerden gelen ziyaretçiler dikkat çekiyor. Vatandaşlar, yeni tesislerin doğanın tadını çıkarmayı kolaylaştırdığını, dinlenme imkânı sunduğunu ve piknik ile yürüyüş olanaklarını desteklediğini belirtti. Ziyaretçiler yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

turizm hedefleri ve beklentiler:

Belediye yetkilileri yapılan düzenlemelerin Karaçay Saklı Şelale’nin Osmaniye’nin doğa turizmindeki cazibesini artırmayı hedeflediğini vurguluyor. Bölgenin her geçen gün daha fazla ziyaretçi ağırladığına dikkat çeken yetkililer, sosyal tesislerin bölge ekonomisine ve yerel turizme katkı sağlayacağını ifade etti. Yerel halk ve gelen konuklar, alanın korunması ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının önemine işaret ederek benzer çalışmaların devamını bekliyor.

Osmaniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu adım, Karaçay Saklı Şelale’yi hem kent içi hem de bölgesel düzeyde daha görünür bir destinasyon haline getirmeyi amaçlıyor.

ŞELALEYİ ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR, DOĞAYLA İÇ İÇE VAKİT GEÇİRİRKEN YENİ SOSYAL TESİSLERDE DİNLENME İMKÂNI BULUYOR.