Karadağ orta ölçekli sanayi sitesi şantiye incelemesi

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yapımına başlanan Karadağ Orta Ölçekli Sanayi Sitesi şantiye alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Katılımcılar ve yetkililer:

Ziyarete Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, İnşaatçılar Odası Başkanı Hakan Yanar ve Ağaç İşleri Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Zeynal Asnuk da katıldı. Heyet, şantiye personelinden ve proje yürütücülerinden projenin güncel durumu hakkında bilgi aldı.

Projenin mevcut durumu ve değerlendirmeler:

Gerçekleştirilen incelemede, sahada devam eden işleri gözlemleyen heyet, projenin geldiği aşama üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yapılan görüşmelerde çalışmalardaki ilerleme not edilirken, projenin takibinin ve koordinasyonun sürdürüleceği vurgulandı. Ziyaret, sahadaki uygulamaların yerinde izlenmesi ve paydaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi açısından önem taşıdı.

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET TORUNOĞLU VE ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN TUTDERE, YAPIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANAN KARADAĞ ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ SİTESİ'NİN ŞANTİYE ALANINI ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.