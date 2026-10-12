Karadağ’dan kürsüye: Sudem Temuçin bronz madalyayla döndü

Şampiyonaya genel bakış:

Karadağ'ın Budva kentinde 1-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası, genç sporcuların mücadele ettiği çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Organizasyonda milli takımımız, toplam 6 madalya elde ederken, bunların 2’si altın olarak kayıtlara geçti.

Sudem Temuçin'in performansı:

Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Sudem Temuçin, 54 kiloda ringe çıkarak turnuvada dikkat çeken bir performans sergiledi. Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla yarı finale kadar yükselen Temuçin, şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Genç sporcunun bu derecesi, kulübü için değerli bir başarı olması yanı sıra milli takımın turnuvadaki genel başarısına da katkı sağladı. Temuçin'in kürsüye çıkması, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un altyapı çalışmalarının meyve verdiğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ SPORCUSU SUDEM TEMUÇİN, KARADAĞ’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN YILDIZLAR AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI’NDA ÜÇÜNCÜ OLARAK BRONZ MADALYA KAZANDI.