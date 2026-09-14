Karadağ'ın 14. yüzyıl mirası Türkiye'de yeniden hayata kavuştu

Karadağlı mirasın Türkiye'de yeniden tebârüzü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii'ne ait Mushaf-ı Şerif'in tıpkıbasım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Bakan Ersoy, çalışmanın Karadağ İslam Birliğinin talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı.

Eserin kökeni ve taşıdığı değer:

Söz konusu yazma eser, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) uzmanlarınca 14. yüzyıla ait bir Memluk mushafı olarak tanımlandı. Eser, 16. yüzyılın ikinci yarısında Taşlıcalı Hüseyin Paşa tarafından adını taşıyan camiye vakfedildi ve o günden bu yana Karadağlı Müslümanlar tarafından nesilden nesile aktarılarak korundu.

Balkan uzmanı Machiel Kiel tarafından Balkanlar'daki İslam hat sanatı ve kitap yazımının en güzel örneklerinden biri olarak nitelendirilen mushaf, savaşlar, baskılar ve göçlere rağmen günümüze ulaşan nadir miraslardan biri olarak öne çıkıyor.

Restorasyon, dijitalleştirme ve teslimat süreci:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen çalışmada, eser TÜYEK tarafından restore edildi. Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı tarafından mushaf dijitalleştirilip baskıya hazır hale getirildi ve tıpkıbasım çalışması TÜYEK koordinasyonunda İstanbul Valiliği tarafından gerçekleştirildi.

İlk nüsha, törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi; eser önümüzdeki günlerde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla, Karadağ İslam Birliğinin organizasyonuyla Karadağ'a ulaştırılacak. Bakan Ersoy, çalışmaya rehberlik eden Mehmet Emin Maşalı ile ilim heyeti üyeleri hattat Mehmet Özçay ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin'e teşekkür etti.

Ersoy ayrıca baskı maliyetlerini üstlenen İstanbul Valisi Davut Gül, süreci takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve emeği geçen herkese şükranlarını iletti. Bakanın paylaşımlarında, Taşlıcalı Hüseyin Paşa ve eserin korunmasına katkı sağlayanların rahmet ve şükranla anıldığı ifade edildi.

Ersoy'un ifadesi: "Karadağ İslam Birliğinin talebi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, tarihi Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi’nin tıpkıbasımını tamamladık."

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, KARADAĞLI MÜSLÜMANLARIN ASIRLAR BOYUNCA KORUDUĞU TAŞLICALI HÜSEYİN PAŞA CAMİİ MUSHAF-I ŞERİFİ’NİN RESTORASYON VE TIPKIBASIM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ.