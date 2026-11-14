Karadeli ailesi annesini uğurlamaya hazırlanıyor

karadeli ailesinin acı kaybı

Kayseri’de faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kurulu başkanı olan Ömer Karadeli'nin annesi Hava Karadeli hayatını kaybetti. Ailenin aldığı bilgiye göre merhume 97 yaşındaydı.

merhumun yaşamı ve aile bağlantısı:

Hava Karadeli, iş dünyasında tanınan oğlu Ömer Karadeli ile anılıyor. Ömer Karadeli, Kayseri merkezli Roton İnşaat ve Stroton Yapı başta olmak üzere birden fazla markaya ait şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

cenaze bilgileri:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre Hava Karadeli'nin cenazesi yarın Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar mahallesinde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

KAYSERİ İŞ DÜNYASININ YAKINDAN TANIDIĞI İSİM OLAN ÖMER KARADELİ’NİN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ.