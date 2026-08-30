Karadeniz Ereğli'de 30 ağustos coşkusu Devrim Bulvarı'nda yaşandı

Törenin akışı:

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü, Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Kutlama programı, saat 11.00’de Devrim Bulvarı’nda gerçekleştirilen törenle başladı. Sunuculuğunu öğretmenler Sultan Civici ve Erkan Kılıçarslan’ın üstlendiği programda ilk olarak saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı personeli Deniz Üsteğmen Mehmet Ospaklı yaptı. Programda, Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Tuğba Turan kahramanlık şiirini okudu ve belediye ekipleri halk oyunları gösterisi sundu.

Geçit töreni ve çelenk sunma:

Tören sabah saatlerinde protokol üyeleri ile askeri ve sivil erkânın katıldığı çelenk sunma töreniyle başladı. Çelenk sunumunun ardından Devrim Bulvarı’ndaki geçit töreni ile program devam etti; askeri birlikler ve vatandaşların katılımı dikkat çekti.

Katılımcılar ve vurgu yapan anlar:

Törene Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Bando Albay Serkan Karakuş, Belediye Başkan Vekili Gökhan Günay, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş ile Adalet Komisyonu Başkanı Çelebi Tetik ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Protokol temsilcileri arasında öne çıkan anlardan biri, geleneksel olarak askeri ciple yapılan selamlamanın yerine Kaymakam Fatih Yılmaz’ın yaya olarak tören alanını selamlaması oldu. Bu yaklaşım, törene katılanların ve protokolün dikkatini çeken simgesel bir ayrıntı olarak kayda geçti.

Program, çeşitli konuşmalar, şiir ve halk oyunlarıyla devam edip geçit töreniyle sona erdi; törene katılanlar günün önemini vurgulayarak Cumhuriyet ve bağımsızlık değerlerini anımsattı.

SAYGI DURUŞU