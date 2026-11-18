Olay yeri ve ilk bulgular:

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinde döner kestiği sırada dükkâna giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Ali E.'ye arkasından ateş açtı.

Saldırgan ile Ali E. arasında kısa bir boğuşma yaşandı. Kapıya doğru yönelen Ali E.'ye saldırgan tarafından yeniden ateş edildiği, olay yerinde başından vurulan kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Güvenlik ve soruşturma adımları:

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yürüttü; Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet yetkilileri, saldırganın kaçtığı aracın ve plakasının tespit edildiğini açıkladı. Polis ve jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için ilçede ve çevre il/ilçelerde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, görgü tanıkları ve güvenlik kamera kayıtlarının incelendiğini bildirdi.

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