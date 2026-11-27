Karadeniz Ereğli'den tepki: Batum turları özür gelene dek durduruldu

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşma sonrasında yaşanan polis müdahalesi ve şiddet olayları, Türkiye'de turizm sektöründen tepki gördü. Karadeniz Ereğli merkezli Gözdem Burak Tur, yaşananları Türk vatandaşlarına yönelik bir davranış olarak değerlendirerek özür dilenene kadar Gürcistan turlarını iptal etme kararı aldığını duyurdu.

Firma açıklaması:

Gözdem Burak Tur yetkilisi Burak Efe Yalçın, öncelikle müşterilerini bilgilendirmek amacıyla tur iptali kararı aldıklarını, ardından sosyal medya paylaşımlarının geniş yankı bulduğunu belirtti. Kendisinin koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Yalçın, Batum'da yaşananların futbol rekabetinin ötesinde olduğunu; bunun bir futbol meselesi değil, Türk milletine yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı. Firma, kararın herhangi bir takım taraftarlığıyla ilgili olmadığını özellikle belirtti.

Gelecek planı ve alternatifler:

Firma sahibi Hüseyin Yalçın, iptalin sadece mevcut programla sınırlı kalmayacağını, yaşananlar düzelene ve gerekli özür gelene kadar yeni Gürcistan turları planlamayacaklarını söyledi. İptal edilen turlar için rezervasyon yaptırmış müşterilere Antalya, Kapadokya ve Marmaris gibi alternatif destinasyonlar sunulacağı, tüm misafirlerin tek tek bilgilendirileceği ifade edildi. Yalçın, bu kararın milli bir hassasiyet olduğunu ve takım ayrımı gözetilmediğini belirtti.

Gözdem Burak Tur'un kararı, turizm sektöründe yaşanan tepkiler arasında yer aldı; firma, müşterilerinin seyahat planlarında aksama olmaması için alternatif programlar hazırlıyor ve toplumun bu duruşa anlayış göstereceğini belirtiyor.

FİRMA YETKİLİLERİ