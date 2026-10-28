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Karadeniz güvenliği gündeminde: Türkiye, Bulgaristan ve Romanya savunma zirvesi

Yaşar Güler ile Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Sofya'da Türkiye, Bulgaristan ve Romanya savunma toplantısına katıldı; Karadeniz güvenliği gündemde.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Elif Demir

Karadeniz güvenliği gündeminde: Türkiye, Bulgaristan ve Romanya savunma zirvesi

Toplantı başladı:

Sofya'da düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla başladı. Heyet, toplantının yapılacağı Boyana Hükümet Köşkü'nde Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov tarafından karşılandı.

Katılımcılar ve ilk adımlar:

Karşılama töreninin ardından üç ülkenin savunma bakanları ile genelkurmay başkanları aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafta yer alan isimler arasında Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Romanya Savunma Bakanı Ştefan-Radu Oprea, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad bulunuyor. Kısa törenin ardından heyetler toplantı salonuna geçti.

Karadeniz güvenliği ve iş birliği:

Toplantıda üç ülkenin öncelikli gündem maddelerinin Karadeniz bölgesindeki güvenlik ve savunma iş birliği olması bekleniyor. Zirvenin, bölgesel istikrarı güçlendirmeye yönelik temasların yanı sıra ortak tatbikat, bilgi paylaşımı ve kriz yönetimi mekanizmalarının ele alınması için zemin oluşturması hedefleniyor.

Her üç ülkenin üst düzey savunma temsilcilerinin bir araya gelmesi, lojistik uyum, istihbarat paylaşımı ve deniz güvenliği gibi alanlarda adımların planlanması açısından önem taşıyor. Toplantının sonuçları, tarafların ileriye dönük iş birliği niyetini ve bölgedeki koordinasyonun seviyesini gösterecek.

Görüşmelerin ardından açıklanacak ortak metin veya mutabakat muhtemelen üç ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki somut iş birliği adımlarını ortaya koyacak; toplantı devam ediyor.

TÜRKİYE, BULGARİSTAN VE ROMANYA SAVUNMA BAKANLARI KARADENİZ GÜVENLİĞİ İÇİN SOFYA’DA BİR ARAYA...

TÜRKİYE, BULGARİSTAN VE ROMANYA SAVUNMA BAKANLARI KARADENİZ GÜVENLİĞİ İÇİN SOFYA’DA BİR ARAYA GELDİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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