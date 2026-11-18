Cavit Şentürk'ün 64 yıllık horon serüveni

Trabzon'da düzenlenen söyleşi ve gösteri programı, Karadeniz horonunun simge isimlerinden Cavit Şentürk'ün altmış dört yılı aşkın folklor yolculuğunu odağa aldı. Etkinlik, Doğa ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği tarafından Doğa-Tarih Demek Merkezi'nde gerçekleştirildi ve katılımcılarda yoğun duygusal anlar bıraktı.

Söyleşi ve fotoğraf sunumu:

Gecenin açılışı, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Sedat Türkmen tarafından hazırlanan fotoğraf sunumuyla yapıldı. Sunumda Cavit Şentürk'ün sanat yaşamından, yurt içi ve yurt dışındaki festival ve yarışma kesitlerinden fotoğraflar gösterildi; oğlu Şenol Şentürk ve yıllarca birlikte çalıştığı ekip arkadaşları anılarla yad edildi. Bu bölümde geçmişe dair hatırlatmalar ve kişisel anılar izleyicilerde duygusal karşılık buldu.

Söyleşi bölümünde Cavit Şentürk, öğrencisi Prof. Dr. Orhan Durgun ve şair-yazar Sebahattin Şentürk bir araya gelerek horonun tarihsel ve kültürel önemini, halk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılmasının yollarını ve Şentürk'ün yetiştirdiği mirası ele aldı. Katılımcılar, horonun yalnızca bir oyun olmadığını; bir felsefe, disiplin ve öğretisiyle Karadeniz kültürünün ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

55 yıllık öğrencilerle buluşma:

Gecenin en anlamlı anlarından biri, 55 yıllık öğrencileriyle birlikte gerçekleştirilen horon gösterisiydi. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen Cavit Şentürk ve öğrencileri aynı heyecan ve coşkuyu sahneye taşıdı; gösteri izleyicilerden büyük beğeni topladı ve kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına dair güçlü bir örnek oluşturdu.

Programa Akçaabat Belediyesi önceki dönem Başkanı Şefik Türkmen, Prof. Dr. Orhan Durgun, Prof. Dr. Selahattin Köse, Prof. Dr. Coşkun Erüz, Trabzon eski Tarım İl Müdürü Ali Çankaya, Trabzon Valiliği eski Özel Kalem Müdürü Hasan Kamber, Ömer Akçair, Mustafa Günay, Arif Azak, İbrahim Çolakoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Programın sonunda Cavit Şentürk'e kültür ve folklor alanındaki uzun soluklu çalışmaları anısına teşekkür belgesi takdim edildi; gece, hem kişisel anıların hem de bölgesel mirasın paylaşılması açısından zengin ve etkileyici bir etkinlik olarak kayda geçti.

KARADENİZ HORONUNUN YAŞAYAN EFSANESİ CAVİT ŞENTÜRK, TRABZON’DA DÜZENLENEN SÖYLEŞİ VE GÖSTERİ PROGRAMINDA SEVENLERİ VE 55 YILLIK ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU.